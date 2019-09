Valtava tulipalo Pietarsaaressa – kaatopaikan palavista renkaista leviää vaarallista savua, ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto

Pietarsaaressa syttyi myöhään sunnuntai-illalla valtava tulipalo vanhalla kaatopaikalla. Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä pysymään alueella sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon isosta rengaspalosta tulevan vaarallisen savun vuoksi. Vaara-alueena on koko Pietarsaaren kaupunki. Asiasta on annettu vaaratiedote.

Pietarsaaren vanhan kaatopaikan alueella Pikkumörvikintiellä (Lillamörviksvägen) syttyi jäterengaskasa palamaan sunnuntai-illalla ennen kello 23:ea.

– Paloalue on valtava: se on kooltaan 100 metriä leveä ja syvyys on 20 metriä. Palavaa ainetta, kumia ja kumirouhetta on erittäin hankala sammuttaa. Voi olla, että joudumme käyttämään vaihtoehtoisia sammutustapoja, kuten peittämään paloaluetta hiekalla, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Joni Kontio sanoo.

Alueella liikkumista on vältettävä. Palon sammuttaminen kestää todennäköisesti pitkälle maanantai-iltaan.

– Kehotamme ihmisiä noudattamaan varoivaisuuttaa ulkona liikkuessa. Ilmastointikoneet kannattaa esimerkiksi kouluissa sulkea, jos paikalle sattuu savu laskeutumaan. On vaikea ennakoida, minne savu tuulen mukana laskeutuu, Kontio sanoo.

Pietarsaaren ohikulkutie eli tie 749 oli yöllä suljettuna palopaikan lähellä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.