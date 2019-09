71-vuotias mies kateissa Kokkolassa – Poliisi: Havainnot kadonneesta hätänumeroon 112

Kokkolan keskustan alueelta on kadonnut perjantaina päivällä 71-vuotias mies. Kadonnut on noin 180 cm pitkä ja hänellä on lyhyet hiukset. Kadonnut mies käyttää tummasankaisia silmälaseja.