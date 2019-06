70-vuotias vöyriläismies edelleen kateissa: Poliisi on saanut vihjeen Mustasaaren Kosköstä

Vöyriläinen 70-vuotias Bengt Pada on edelleen kateissa.

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja John Forslund kertoo, että Pohjanmaan poliisi on saanut joitain vihjeitä katoamiseen liittyen.

– Mustasaaren Koskössä on tehty havainto samankaltaisesta autosta, jota on kuljettanut samannäköinen mies kuin etsittävä, mutta sen parempia, varteenotettavia vihjeitä ei poliisi ole tässä vaiheessa saanut.

Poliisi tiedotti miehen katoamisesta maanantaina 10. kesäkuuta. Silloin poliisi kertoi, että Padasta on tehty havainto Vaasan keskustassa 3. kesäkuuta vähän ennen puolta yhtätoista aamupäivällä.

Poliisin mukaan kadonnut on tuolloin 3. kesäkuuta liikkunut Kia Ceed -merkkisellä autollaan ja myös auto on kadonnut.

Forslund toteaa, että tällä hetkellä ei ole mitään rajattua aluetta, mistä kadonnutta voitaisiin etsiä.

– Poliisit yrittävät normaalin partioinnin yhteydessä hakeutua sivuteille ja metsäteille. Kaikki vaihtoehdot ovat tällä hetkellä avoimena, siksi olisi erittäin tärkeää, että poliisi saisi vihjeitä etenkin autosta.

Kadonneen käyttämä auto on vuosimallia 2007 ja väriltään se on metallin ruskea/beige. Auton rekisterinumero on GHN-496.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot kadonneesta tai hänen autostaan hätäkeskukseen numeroon 112.

Muista vihjeistä ja vanhemmista havainnoista voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Forslundin mukaan asiassa ei epäillä rikosta.