Yle: Useat poliitikot kiinnostuneita Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtajan tehtävästä – seinäjokelainen Jesse Luhtala harkitsee ehdokkuutta

Puolitoista vuotta suunnittelua ja lähes vuosi rakentamista – Kalastuksen talo on valmis yleisölle: ”Vaikea kuvailla, miltä nyt tuntuu”

Kalastuksen talon avajaisiin on enää vajaa viikko aikaa. Sitä ennen talossa sijaitseva Pohjanmaan kalastajaliiton toimipiste tarvitsee vielä huonekaluja ja kala- ja herkkupuoti Fiskdisken kaloja. Ravintola HEJM taas on lähes valmis toimintaan. Kattoterassiaan se on pyörittänyt jo parin viikon ajan. Lue lisää