Yle: Pohjanmaan poliisi on saanut oman Mörkö-auton

Pohjanmaan poliisi on saanut mellakkakäyttöön varustellun Mörkö-auton.

Asiasta uutisoi Yle .

Kyse on joukkojenhallinta-autosta, jonne mahtuu normaalia enemmän poliiseja.

– Kun poliisilla on yleisötilaisuuksissa partiointia tai on mielenosoituksia, niin tämä on joukkojenhallintaan suunniteltu auto, jolla kuljetetaan poliiseja, Timo Välimäki Pohjanmaan poliisista kertoo Ylelle.