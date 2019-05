Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja jyrähtää Seinäjoen huimasta velkaantumistahdista: ”Uusia hankkeita keksitään koko ajan lisää”

Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunta on huolissaan kaupungin taloudesta. Lautakunta julkisti maanantaina arviointikertomuksensa viime vuodelta, mikä sisältää useita huomioita talouden tunnusluvuista. Esimerkiksi vuosikate puolittui edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden tulos oli negatiivinen. Tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin velkaantumiskehitys on saatava hallintaan ja päätöksenteossa on sitouduttava taloudellisesti kestävään kehitykseen. Lue lisää