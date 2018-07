Wasaline teki kesäkuussa kaikkien aikojen matkustajaennätyksen – ”Myös heinäkuu näyttää lupaavalta”

Wasaline saavutti kesäkuussa kaikkien aikojen korkeimman matkustajamäärän.

Varustamo kuljetti kesäkuun aikana matkustajia yhteensä 23 293, kun viime vuonna matkustajia oli 21 247. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana (tammikuu-kesäkuu) matkustajamäärä kasvoi +11,6 %, kokonaismatkustajamäärän ollessa vuoden alusta 90 859.

Myös autoja kuljetettiin kesäkuussa ennätysmäärä, yhteensä 5 562 yksikköä, joka on 13,8% enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Wasalinen tiedotteen mukaan huomioitavaa on myös, että ruotsalaisten matkustajien määrä on kasvanut ja Wasaline on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan Ruotsin markkinoilla. Kasvu näkyy selvästi henkilöautojen määrässä Ruotsista Suomeen.

Tätä myöten myös Wasalinen kautta varatut hotelliyöpymiset Vaasassa ovat kasvaneet 32,7 % viime vuodesta. Uumajan hotelliyöpymisissä vuoden toisella neljänneksellä oli pientä laskua, yhteensä -6,5 %.

– Olen iloinen, että olemme avanneet kesäsesongin tekemällä uuden ennätyskuukauden Merenkurkun liikenteessä ja kasvua viime vuoteen on tullut joka segmentillä yhteensä 2,5 % liikevaihdosta, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg . Myös heinäkuu näyttää erittäin lupaavalta ja teemme kovaa työtä saavuttaaksemme heinäkuun matkustajatavoitteen, Ståhlberg jatkaa.