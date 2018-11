Wasagroupin uusi toimitusjohtaja on valittu – työskenteli aikaisemmin ABB:n johdossa Ruotsissa

Wasagroupin uusi toimitusjohtaja on valittu.

Toimitusjohtajaksi valittiin Johan Malm, joka on aiemmin toiminut Ruotsissa ABB:n HVDC Solutionsin varatoimitusjohtajan tehtävissä.

Johan Malm on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri, ja hän on tehnyt mittavan työuran yrittäjänä, Wärtsilä Finland Oyssä ja ABB:lla Ruotsissa projektiliiketoiminnan kehittäjänä ja johtajana. Malm on vastannut teollisuuden palveluksessa projektiliiketoiminnan prosessien kehittämisestä sekä johtanut satojen miljoonien eurojen projektiliiketoimintoja ensin Wärtsilä Finland Oy:ssä ja tuoreimpana ABB Ab:ssä Ruotsissa.

– Johan Malmilla on mittava johtajakokemus ihmisten johtamisesta, organisaatioiden johtamisesta sekä prosessien ja projektien johtamisesta. Se on juuri sitä, mitä kasvava Wasagroup-konserni tarvitsee kasvunsa tueksi, kommentoi Wasagroupin konsernijohtaja Ari Tyynismaa.