Vuoden ajoneuvomuseo -titteli tuli Vaasaan: Toiminta vireää, kävijämäärät kasvavat

Automuseoiden neuvottelukunta ry. päätti yksimielisesti valita vuoden 2018 ajoneuvomuseoksi Vaasan Auto- ja Moottorimuseon.

Palkinnon myöntämistä perustellaan museorakennuksen kulttuuriarvoilla, poikkeuksellisilla mittasuhteilla, joiden kunnostamisessa talkootyöllä ja kierrätyksellä on ollut esimerkillinen panos sekä museon vireällä toiminnalla.

Vaasan Auto- ja Moottorimuseon taustalla on Vaasan Veteraaniautoseura ry., joka on ylläpitänyt museota vuodesta 1981 lähtien. Museo perustettiin Varastokadulla, josta se muutti vuonna 2010 nykyisiin tiloihin Vaasan Myllykadulle.

Rakennus on paikallisen, nyt jo yli 130 vuotiaan, rautakauppa C. J. Hartmanin vuonna 1939 rakennuttama varastorakennus. Rakennus on suojelukohde. Museovirasto on tukenut rakennuksen kunnostusta.

Museossa on esillä autoja aina 1900-luvun alusta nykypäivään sekä erilaisia moottoreita, onhan Vaasan seudulla toiminut useita tunnettuja moottorivalmistajia. Lisäksi museon kokoelmiin kuuluu mittavan polkupyöräkokoelman lisäksi mäkiautoja, lumikelkkoja, moottoripyöriä ja mopoja.

Rakennuksen kunnostuksen edistyessä museon kävijämäärä on kasvanut ja näyttää kasvavan edelleen. Vuonna 2017 kävijöitä oli 4000, tämän kauden avajaisissa vappuna kävi 400 maksanutta ja lisäksi 200 lasta.

Automuseoiden neuvottelukunta ry. on Suomessa toimivien moottoriajoneuvomuseoiden yhteistyöelin. Se aloitti toimintansa vuonna 2007. Neuvottelukunnan tavoite on ollut keskinäisen yhteistyön kehittäminen, yhteinen viestintä ja toisilta oppiminen.

Neuvottelukuntaan kuuluu nykyään 21 ajoneuvomuseota. Koordinaattorina toimii tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Museovirasto on osallistunut asiantuntijana neuvottelukunnan työhön.

Automuseoiden neuvottelukunta ry. on valinnut vuodesta 2017 lähtien keskuudestaan Vuoden ajoneuvomuseon.

Koska absoluuttisesti parasta ei pystytä määrittelemään, palkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävällä tavalla ajoneuvomuseoiden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.