Volume täyttää 10 vuotta - kevään keikoilla myös ulkomaalaisia artisteja

Vaasan Uuden Kulttuurin Yhdistys Volume ry juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Keikkakalenterista löytyy suomalaisia artisteja, paikallisia kykyjä sekä pari ulkomaalaistakin artistia.

Volumen kevätkausi alkaa suomirapin merkeissä, kun SMC Lähiörotat esiintyvät Leipätehtaalla tammikuun lopussa. Keikka on Volumen historian 200. Lähiörottien lisäksi illan aikana nähdään paikallinen räppiryhmä Hutski Dinki Family sekä DJ Unwanted.

Helmikuun alussa siirrytään raskaamman musiikin puolelle, kun legendaarinen rockbändi Peer Günt esiintyy WsArenalla. Lämmittelijänä nähdään vaasalainen rock/blues -yhtye Max on the Rox, jossa vaikuttaa kolme vaasalaista muusikkoa: basisti-laulaja Markku Keho , kitaristi-laulaja Max Bäckman sekä rumpali Kai Hahto , joka on tullut tutuksi myös Nightwishin rumpalina.

Helmikuun 16. päivä Leipätehtaan lavalle kipuaa kolme kivenkovaa punk-bändiä: Anal Thunder, Appendix sekä Äpärät.

Kevätkaudella on myös ulkomaalaisia esiintyjiä. Helmikuu huipentuu Volumen ja Tuskan yhteistyönä järjestämään Monolordin keikkaan. Ruotsalaista doom-jyrää lämmittelemässä nähdään niin ikään ruotsalainen Firebreather. Bändit tekevät muutaman keikan pituisen Suomen kiertueen ja heidät nähdään myös Tampereella ja Helsingissä.

Loppukevättä kohti meno kevenee. Satoja keikkoja ympäri Suomen heittänyt Gasellit saapuu Vaasaan maaliskuussa. Yhtye yhdistää melodisen ja modernin rytmimusiikin sekä underground-räpin suorapuheisuuden. Gasellien kanssa samana iltana nähdään vaasalainen räppäri Funtsi.

Toukokuun alussa Ritzissä nähdään helsinkiläinen alternative rock -yhtye The Holy, jonka live-esiintymisestä tekee erityisen kaksi rumpalia.

Kevätkausi päättyy suursuosiota nauttivan Pyhimyksen keikkaan Leipätehtaalla 13.4. Pyhimys julkaisee alkuvuodesta uuden levynsä Tapa Poika ja suuntaa kattavalle Suomen kiertueelle.

– Siitä povataan vuoden puhutuimpia rap-julkaisuja. Livenä Pyhimyksen musiikki päästää kuulijan lähelle, kuvailee Volumen ohjelmistovastaava Susanna Kuparinen .

Lämppärinä nähdään kotimaisen musiikkikentän nuori lupaus F, jonka musiikissa yhdistyy rap, laulu sekä elektronisesta musiikista vaikutteita ottava tuotanto.

– Juhlavuoden kunniaksi saatetaan jo julkaistujen artistien lisäksi saada pari yllätystapahtumaa, sanoo Kuparinen.

Volumen kevätkauden keikat:

26.1. SMC Lähiörotat, Hutski Dinki Family & DJ Unwanted @ Leipätehdas

2.2. Peer Günt & Max on the Rox @ WsArena

16.2. Anal Thunder, Appendix & Äpärät @ Leipätehdas

23.2. Tuskalive & Volume esittävät: Monolord & Firebreather @ Leipätehdas

2.3. Gasellit & Funtsi @ Leipätehdas

6.4. The Holy @ Ritz

13.4. Pyhimys & F @ Leipätehdas