Virtain nuorisokeskus Marttinen hakee eurooppalaista laatumerkkiä - muun muassa pedagoginen osaaminen ja monipuolinen toiminta on jo todettu keskuksen vahvuuksiksi

VIRRAT

Virroilla toimiva Marttisen nuorisokeskus hakee Euroopan neuvostolta eurooppalaisten nuorisokeskusten laatumerkkiä.

Laatumerkin saaminen edellyttää 15 kriteerin täyttymistä, ja juhannusviikolla nuorisokeskuksessa on ollut vierailulla arviointiryhmä Euroopan neuvostosta.

– Ryhmä arvioi, miten laatumerkin kriteerit Marttisessa täyttyvät. Maanantai-illasta torstaiaamuun kestänyt vierailu oli tiivistä työskentelyä, eikä arviointiryhmä päästänyt meitä todellakaan helpolla, kertoo Marttisen toimusjohtaja Helena Vuorenmaa.

Nuorisokeskus Marttinen on opetus- ja kulttuuriministeriön valvoma ja tukema valtakunnallinen nuorisokeskus.

– Nuorisokeskus on 25 toimintavuotensa aikana kasvanut korkeatasoiseksi ja osaavaksi, nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevaksi keskukseksi, esittelee Vuorenmaa.

Laatumerkin itsearviointityötä on nuorisokeskuksessa tehty kuluneen talven ja kevään aikana.

– Laatumerkkiin liittyvillä 15 kriteerillä on lisäksi useita alakohtia, joten tarkasteltavia asioita on ollut yhteensä 44. Arvioinnin aikana on tarkasteltu muun muassa sitä, mitä, miten ja minkä vuoksi Marttisessa tehdään nuorisotyötä, minkälaisiin arvoihin toiminta perustuu ja minkälaisia pedagogisia työmuotoja käytetään. Sitäkin on arvioitu, miten tehdään yhteistyötä muiden nuorisotoimialan toimijoiden kanssa.

Arviointiryhmä laatii vierailusta raportin, jonka pohjalta kehittämistyö jatkuu. Arviointiryhmä toi suullisessa palautteessaan esiin Marttisen vahvuuksia, joita ovat muun muassa sen monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet sekä pedagoginen osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä. Strateginen kehittäminen, hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta ovat niin ikään asioita, joihin arviointiryhmä jo kiinnitti huomiota.

Kehittämisen kohteitakin löytyi, muun muassa kasvatusmateriaalin dokumentointiin sekä opastuksien ja muiden materiaalien kieliversioihin liittyen.

Ryhmä toivoo myös aktiivisempaa otetta yhteistyöhön nuorisojärjestöjen kanssa sekä vahvempaa nuorisopoliittista vaikuttamistyötä.

– Keskuksen toiminnan kansainvälistäminen ja Euroopan neuvoston arvojen esiin nostaminen on laatumerkkityön keskeinen asia, johon neuvostosta saadaan apua ja tukea muun muassa opintovierailujen ja materiaalien muodossa. Nyt työ vasta alkaa, toteaa nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu.

Hän lupaa, että kehittämistyön tuloksena Marttisen nuorisotyö ja sen lähtökohdat tuodaan entistä läpinäkyvämmin ja selkeämmin esiin.

– Olemme keskittyneet tähän saakka tekemään hyvää nuorisokasvatustyötä, mutta meidän on jatkossa osattava myös kertoa siitä entistä selkeämmin ja kansainvälisesti peilaten toimintaamme Euroopan neuvoston arvopohjaan. Esimerkiksi ihmisoikeuskasvatus on tärkeä toimintamuoto, jota on edelleen kehitettävä.