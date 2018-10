Virsisunnuntai jää muistoihin

VAASA

Ylistaron kirkossa perinteisesti pidettyä Pohjalaisen Virsisunnuntaita ei tästä syksystä lähtien enää järjestetä.

– Virsisunnuntai on kansoittanut Ylistaron "komian kirkon" joskus jopa ääriään myöten täyteen. Siitä tuli uljas luku Pohjalaisen historiaan. Perinteikkäästä tilaisuudesta on vaikea luopua, mutta ajat muuttuvat väistämättä, Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa sanoo.

Pohjalainen on toiminut Virsisunnuntain järjestäjänä yli 20 vuoden ajan. Virsisunnuntai-perinteen aloitti ylihärmäläislähtöinen teologi ja päätoimittaja Jaakko Elenius, joka toimi Pohjalaisen päätoimittajana vuosina 1991–1996.

Vuosien varrella Virsisunnuntain puhujina ovat olleet muun muassa Sauli Niinistö ja Martti Ahtisaari. Heidän lisäkseen esimerkiksi Esko Aho, Olli Rehn ja Erkki Liikanen ovat käyneet puhumassa Ylistarossa. Viimeisen Virsisunnuntain viimeisenä puhujana toimi lastenpsykiatri Jari Sinkkonen marraskuussa 2017.

Parhaimmillaan kirkossa on ollut jopa parituhatta ihmistä. Viime vuosina kävijämäärä on liikkunut noin 400:ssa.

– Tilaisuus on vetänyt väkeä yhä hyvin eri puolilta vanhaa Vaasan lääniä, vaikka suunta on ollut laskeva. Virsisunnuntai on ollut itselleni yksi syksyn merkkitapauksista, joten päätös luopua Eleniuksen aloittamasta perinteestä oli vaikea. On paikallaan kiittää kaikkia Virsisunnuntain järjestäjiä ja osallistujia menneistä vuosista, Viljanmaa sanoo.