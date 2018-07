Vimpeliläinen vapaaehtoistyöntekijä Matti Järvelä valittiin kunnan positiivisimmaksi Vimpelin kesämarkkinoilla

"Iloinen, ystävällinen ja aina hymyssä suin."

Pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijä, vimpeliläinen Matti Järvelä valittiin kunnan positiivisimmaksi Vimpelin Yrittäjien järjestämässä tempauksessa.

Vimpelin positiivisimman julkistus tapahtui Vimpelin kesämarkkinoiden yhteydessä Saarikentällä perjantaina 13. heinäkuuta.

"Matti on loistava, valovoimainen, huumorintajuinen ja positiivinen. Hän on aina iloinen, kohtelee kaikkia ystävällisesti vauvasta vaariin, muistaa nimet ja puhuttelee ihmisiä omilla nimillä. Hän kannustaa ja rohkaisee, jos on alamaissa. Löytää aina positiivista sanottavaa, eikä puhu pahaa toisista. Matti on aina hyvällä päällä. Hänellä on hyvät käytöstavat, hän on auttavainen ja osallistuu vapaaehtoistyöhön ja on vitsikäs. Mattilla on aina aikaa lähimmäisilleen! Lämmin ja aito ihminen, joka huomaa aina."

Muun muassa nämä perustelut johtivat siihen, että Matti valittiin Vimpelin positiivisimmaksi.

Vimpelin positiivisin -äänestys järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Äänestyspaikan saivat pistää pystyyn kaikki kisaan sitoutuneet kauppiaat. Vimpelin yrittäjät järjestävät kesämarkkinat Saarikentällä tänä viikonloppuna.