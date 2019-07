Vimpeliin uusi kesätapahtuma – Viikon ohjelmistoon mahtuu muun muassa taidetta ja urheilua

Vimpelissä järjestetään heinäkuussa uusi kesätapahtuma Vimpelin Vipinät.

Viikkoa vietetään 4.–14. heinäkuuta. Puolentoista viikon uusi tapahtumakokonaisuus pitää sisällään taidetta ja musiikkia, markkinatapahtuman, ryhmäliikuntaa ja pesäpalloa.

Vipinäviikko huipentuu lauantaina 13.7. Vipinämarkkinoihin, joka on hyvin kantrihenkinen päivä Saarikentällä. Ohjelmassa on mm. rivitanssia, kantribändejä (Suburban String Band ja GoldMiners - Digging up golden songs), Vimpelin vapaa-aikatoimen järjestämä Amazing Race Vimpeli -kisa, rodeohärkä, seriffiauto ja Vimpelin Positiivisimman julkistus.

Päivän juontaa Kirsi Lassila.

Vipinälauantaina on elävää musiikkia myös Vimpelin Autotarvikkeen pihassa sekä Suksitehdas- ja Pesäpallomuseon pihapiirissä kirppistapahtuma, lapsille mäkiautoajelua, harrasteajoneuvoparkki sekä Anteron Aittamuseolla avoimet ovet klo 10–15.

Uusi tapahtuma yhteistyössä

Tapahtumaviikko saadaan aikaan yhteisvoimin, kun eri järjestöt, yrittäjät ja yksityishenkilöt ovat mukana omalla panoksellaan. Vimpelin Yrittäjät on koordinoinut kokonaisuutta Vetovoimaa ja Viihtyvyyttä Vimpeliin -hankkeen puitteissa. Hankkeen rahoitus on Leader Aisaparilta ja rahoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

– Vipinöitä mahdollistamassa ovat myös Vimpelin kunta, Vimpelin Osuuspankki ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu. Olemme saaneet yhdessä aikaan hienon kokonaisuuden, jossa viikon aikana tapahtumia järjestävät muun muassa Vimpeli-seura, Vimpelin Vapaa-aikatoimi, Fitnesspalvelu Karoliina, Vimpelin Veto, Sääksjärven nuorisoseura ja Vimpelin seurakunta. Vipinäviikolla nähdään myös Sirpa Katajan ja Jani Kauniston taidenäyttelyt sekä Erkki Luoma-ahon kirjajulkkarit, luettelee Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa.

Vimpelissä ei ole aiemmin järjestetty vastaavaa kokonaisuutta. Ensimmäistä kertaa nähdään esimerkiksi Amazing Race Vimpeli -kisa.