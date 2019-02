”Tämä on mennyt jo melkoiseksi kilpavarusteluksi” – Nummijärven jäällä kilpailleet ruohonleikkurit on rakennettu kisakuntoon yöunia säästelemättä

Tahtoo olla, että kun harrastukseen lisätään kilpailunumero ja sekuntikello, niin meininki muuttuu vakavampaan suuntaan. Juuri niin on käynyt ruohonleikkureiden kilpa-ajoille. Lauantaina Kauhajoen Nummijärven jäällä saattoi aistia aivan normaalia moottoriurheilujuhlan tuntua, vaikka aika monella ensimmäinen ajatus on, että ruohonleikkureiden vieminen jäälle on jokseenkin huvittavaa touhua.