Video: Neljä eteläpohjalaista kertoo, mitä aikoo luvata uudenvuodenaattona – näitä puheita ei rikota!

Elämäntavat kuntoon, tupakka pois vai mitähän sitä lupaisi pyörällä taitetun sadan kilometrin aamulenkin jälkeen? Video kertoo neljän ihmisen ajatuksista uudenvuodenlupauksista uudenvuodenaattona.

Uudenvuodenlupaus on monasti lupaus tehdä omassa elämässä jotain paremmin. Sen perustana voivat olla omat elämänarvot.

Uudenvuodenlupauksen merkitystä ei ohiteta olankohautuksella – annettua lupausta seuraa aina edes pienoinen yritys toimia sen mukaisesti. Useimmat eteläpohjalaiset suhtautuvatkin antamiinsa lupauksiin kunnioittavasti. Näin on ollut esimerkiksi kaupan teossa: Sanallisesti luvattuun sopimukseen on luotettu. Lupauksessa on kyse myös kunniasta ja kunnioituksesta.

Tapasimme Ilmajoen ja Kurikan raiteilla ulkoilevia ihmisiä uudenvuodenaattona päivällä. Ilmajokelaiset Sari Paananen ja Ville Saarinen olivat ulkoiluttamassa koiriaan hyvissä ajoin ennen illan ilotulituksia. Paananen ja Saarinen suhtautuvat uudenvuodenlupauksiin tavalla, joka kertoo varmasti monen eteläpohjalaisen suhtautumisesta lupauksiin ylipäätään.

Kurikan raitilla tapasimme kaksi pyöräilijää. Mitä miettivät uudenvuodenlupauksista raavaat miehet, Ilpo Hemminki ja Taisto Poikkimäki, joiden pyöräilylenkit yltävät maakunnan rajoja hipoen myös pakkaskeleillä? Hemminki oli tehnyt jo päätöksen, jonka maaliin vieminen voi saada lisäpontta, kun vuosi vaihtuu.