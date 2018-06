FestiVilla-tapahtuma aloitettiin aurinkoisessa säässä – tänään esiintyjinä Kristian Meurman, Jukka Poika & Band, JVG...

"Ilma on kuin morsian", kertoo tapahtuman juontaja ja avaa 2. kerran järjestettävän FestiVilla-tapahtuman. Ensimmäisenä aloittaa Kristian Meurmanin bändi. Meurman on tuttu vuoden 2007 Idols-laulukilpailusta. Vielä on hiljaista, mutta ihmisiä alkaa tulla porteista sisään koko ajan. Lue lisää