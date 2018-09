Vesi viimein riittävän puhdasta – Vaasan uimarannoilla saa taas uida

Sijoitusmestari: Osakestrategi Jukka Oksaharju pohtii: Omistusasunto, vuokra-asunto vai sijoitusasunto?

Yli 70 prosenttia suomalaisista asuu omistusasunnossa. Sitä on kuitenkin vaikeaa nähdä sijoituksena. Tiukassa määritelmässä sijoittaminen on rahan laittamista kohteeseen, joka itsessään tuottaa. Tuoton tulee näkyä sijoituskohteen luomina tuloina vaikkapa saatujen osinkojen tai vuokrien muodossa. Jos omistusasunnossa asuu itse, sijoituskriteeri ei täyty. Sadan neliön asunto on valitettavasti kymmenenkin vuoden kuluttua sataneliöinen. Lue lisää