Vauhtiajot alkavat tänään torstaina – katso, ketkä kiipeävät lauteille ensimmäisinä

Seinäjoen kuudennettoista vauhtiajot alkavat tänään!

Iltatapahtuman portit avautuvat kello 17.45 ja ensimmäisenä Fiilislavalle nousee kello 18.15 Reino Nordin. Katulavalla illan aloittaa Eppu Normaali kello 19.20.

Kirkkokadun esiintymislavoille nousee kolmen päivän aikana valtavasti suosittuja kasvoja ja viikonlopun kaksipäiväisessä ratatapahtumassa Kapernaumissa on odotettavissa Suomen suurin motorshow, johon yleisön toiveesta on tänä vuonna erityisesti panostettu!

Aikuisille suunnatun iltapahtuman ikäraja on nyt ensimmäistä kertaa 18. Uudistuksia on tehty myös ratapuolella, jossa tänä vuonna on kaksi rataluokkaa ja motorshow aiempaa enemmän esillä.

Lippuja saa tapahtuman ajan porteilta.