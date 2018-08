Vatikaanin salaliitto ja miljardien arvoisiksi väitetyt patentit – Pohjan tuhopoltosta epäilty on passitettu mielentilatutkimukseen jo ennen oikeudenkäynnin alkua

Pohjan tuhopolton oikeuskäsittelyssä kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että palo on sytytetty tahallisesti. Poikkeuksellisen raju palo on edennyt hyvin nopeasti niin sanottuun täyden palamisen vaiheeseen.

Syyttäjän mukaan epäilty on esittänyt, että tulipaloon on liittynyt ulkopuolisia tahoja, ja että kyseessä on ollut lavastus.

Epäillyn kertomuksissa esiin ovat tulleet vuorollaan Vatikaani sekä Suomen valtio ja poliisi. Epäilty on myös väittänyt kyseessä olevan uhrin juoni, ja että uhri olisi yhä elossa.

Lisäksi syyttäjän mukaan syytetty on kertonut, että osa tahoista on pyrkinyt anastamaan hänen 2 000 miljardin arvoiset patenttinsa. Patenttien olemassaolon tutkimista ei ole kihlakunnansyyttäjä Kimmo Lampisen mukaan katsottu esitutkinnan kannalta merkitykselliseksi.

Ennenaikainen mielentilatutkimus on viivästynyt

Poikkeuksellisesti syyttäjän esityksestä epäilty on lähetetty mielentilatutkimukseen jo ennen oikeudenkäyntiä. Sairaalasta johtuvien syiden vuoksi mielentilatutkimusta ei ole toistaiseksi ehditty tehdä.

– Esitutkinta-aineiston valossa mielentilatutkimus on poikkeuksellisesti katsottu tarpeelliseksi jo tässä vaiheessa, Lampinen toteaa.

Puolustuksen mukaan meneillään olevassa oikeudenkäynnissä tullaan näkemään paljon aihetodistelua, jolla yritetään luoda epäillystä tietty kuva henkilönä. Lisäksi puolustus kyseenalaisti 3-vuotiaan pojan uskottavuuden yhtenä päätodistajista.

Epäilty kärsi itse Pohjan tulipalossa pahat palovammat. Miehen vaatteet olivat tulessa hänen poistuessaan talosta. Tulipalosta hänelle aiheutui hengitystiepalovamma ja käsien syvät palovammat, jotka kattoivat 10–19 prosenttia kehon pinnasta.

Syyskuisessa omakotitalon palossa kuoli epäillyn avovaimo, vuonna 1976 syntynyt nainen.

Parin 7-vuotias tytär kärsi vakavan aivovamman, ja 3-vuotias poika selvisi ulos vahingoittumatta.

Mikko Pajala