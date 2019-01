Vasabladet: Laihian surman kuolinsyytutkimus valmistui viimein – tutkinnanjohtajan mukaan ”tulokset tukevat poliisin epäilyksiä”

”Järvi, puita ja metsää, tosi valkoista lunta” – venäläisturistien määrä ei nyt kohonnut kovin suureksi, mutta pietarilaisperhe aikoo tulla toistekin Ähtäriin lomailemaan

Hiihdetty on. Järvellä eli Ouluveden 25-senttisellä jäällä on kävelty, ja lumessa on leikitty. Ja luonnosta ja sen rauhasta on nautittu. Lue lisää