Varapuheenjohtajan jatkokaudelle pyrkivä Kurvinen: ”Keskustalla oltava selkeitä vastauksia Suomen sisäisen turvallisuuden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin”

Keskustan toiselle kaudelle pyrkivä varapuheenjohtaja, kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen on huolissaan keskustan aatteen ja arvopohjan kohtaamisesta nykysuomalaisten arjessa. Kurvisen mukaan keskusta voi menestyä vain, jos se on johtava tulevaisuusliike Suomessa.

Kurvisen mielestä keskustan on tarjottava vastauksia niihin uusiin kysymyksiin ja ongelmiin, joita suomalaiset kohtaavat. Jatkoa tavoitteleva varapuheenjohtaja listaa kuusi poliittista painopistealuetta, joilla alkiolainen aate saadaan puhuttelemaan tässä ajassa paremmin.

– Sosiaaliturvan kokonaisuudistus, riittävä perusturva heikoimmassa asemissa oleville ja se, että työnteko on aina kannattavaa, hän listaa tiedotteessa.

Kurvisen mukaan keskustan tulee vaikuttaa myös siihen, millaisia poliittisia päätöksiä ja lainsäädännön muutoksia lähivuosien digitaalinen maailma ja tekoäly vaativat.

– Keskustalla on oltava selkeitä vastauksia Suomen sisäisen turvallisuuden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin kuten maahanmuuttopolitiikkaan, poliisin palvelujen saatavuuteen ja terrorismin ehkäisemiseen. Jokaisen suomalaisen arjen on tunnuttava turvalliselta. Myös peto-ongelmien ratkaiseminen on osa sisäistä turvallisuutta, Kurvinen sanoo.

Hänen mukaansa keskustan on edelleen puolustettava koko Suomen kehittämistä ja harjoitettava aktiivista aluepolitiikkaa.

– Aluepolitiikka lähtee erityisesti elinkeinoelämän ja yksityisen sektorin työpaikkojen luomisesta. Koulutuspaikkoja on oltava tasaisesti joka puolella, myös seutukeskuksissa ja pienemmissä kunnissa esimerkiksi koulutussopimusten ja täsmäkoulutusten avulla.

Infrastruktuurista huolehtiminen on Kurvisen mukaan yksi uuden aluepolitiikan avaimista.

– Maatalouspolitiikka pitää sanoittaa ruokapolitiikaksi, joka puhuttelee niin maalla kuin kaupungeissa. Myös nuorten viljelijöiden tulevaisuuden uskosta tulee huolehtia.