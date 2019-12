Vankilan rannasta parhaat näköalat Vaasan ilotulituksiin

Mikäli haluaa ihastella Vaasan kaupungin Uudenvuoden yön ilotulituksia, kannattaa suunnata kulkunsa joko Vaasan vankilan rantaan tai Kalarantaan.

Rakettien lähetyspaikalle Räätälinsaareen on sen sijaan turha yrittää, sillä sinne on pääsy yleisöltä kielletty. Ilotulituksesta huolehtivat alan ammattilaiset.

Yksittäiset ilotulitehankinnat on syytä jättää kotiin kaupungille lähtiessä, sillä Vaasan keskustan alueella ilotulitteiden käyttäminen on kiellettyä. Kaupunki perustelee kieltoa sekä turvallisuudella että meluhaittojen vähenemisellä.

Kaupunki käyttää ilotulitteisiin 3000 euroa.

Pohjanmaan pelastuslaitos antaa omilla sivuillaan yleisiä ohjeita ilotulituksen järjestämiseen.

Rakettien ampuminen on sallittu vain uudenvuoden aaton ja uudenvuoden päivän välillä kello 18 - 02 aikana.

Tärkeää on myös muistaa, ettei alkoholi sovi yhteen ilotulitteiden kanssa. Yleisön suojaetäisyys on vähintään 25 metriä, mieluusti jopa sata metriä. Suojalasien käyttö on pakollista, eikä tuulisella säällä ole syytä ryhtyä raketteja ampumaan.

Punaiset raketit ovat kiellettyjä.