Vanha turveauma palaa Kurikassa – palon syttymissyy epäselvä, sillä suolta ei ole nostettu turvetta pitkään aikaan

Turveauma syttyi palamaan Kurikan Takanevalla. Sammutustyöt palopaikalla ovat käynnissä, eikä palolla ole leviämisvaaraa.

Kyseessä on vanha turvesuo, jolta ei ole nostettu turvetta kuukausiin. Palon syttymissyy on arvoitus, sillä turvepalot syttyvät normaalisti, kun noston yhteydessä pääsee ilmaa turveaumaan. Kuiva turve on herkästi syttyvää, kun pölyn ja ilman seos aiheuttaa räjähdysvaaran, jos syttyvä seos saa kipinän.

Palo on noin 30 metriä kertaa 50 metriä ja sitä on sytyttämässä kolme paloautoa Kurikan paloasemalta.