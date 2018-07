Ongelmia taksin saapumisessa, hoitoaikojen peruuntumista, ylitöitä – Kelan-taksikyytien uudelleenjärjestely teettää töitä yli odotusten

Ylihoitaja Ari Ojanen Seinäjoen keskussairaalasta on pyytänyt osastonhoitajilta raportteja ongelmista, joita Kela-kyyditysten uudelleenjärjestely on aiheuttanut. Niitä on nimittäin ollut päättyvän viikon aikana ihan riittämiin. Lue lisää