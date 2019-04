Valtakunnalliset diabeteshoitajapäivät Seinäjoella: Maarit Salminen on Vuoden Diabeteshoitaja 2019

Valtakunnalliset diabeteshoitajapäivät järjestettiin Seinäjoella 11.–12. huhtikuuta.

Vuoden Diabeteshoitaja -palkinnon sai Mikkelin keskussairaalassa työskentelevä Maarit Salminen, Diabeteshoitajat ry tiedottaa. Tunnustus on tarkoitettu diabeteshoitajalle, joka työskentelee innostuneesti diabeetikkojen parissa ja luo ystävällisen sekä kannustavan työilmapiirin.

Salminen on koulutukseltaan sisätauteihin erikoistunut sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt diabeteshoitajana vuodesta 2000 lähtien yhtäjaksoisesti Mikkelin keskussairaalan diabetesvastaanotolla. Hänen toimipisteensä suurin kävijäryhmä ovat työikäiset tyypin 1 diabetesta sairastavat henkilöt.

Salminen on kysytty luennoitsija ja hänen roolinsa erikoissairaanhoidon konsultoivana tyypin 1 diabeteksen hoidon asiantuntijana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella on merkittävä.

Esimerkiksi insuliinipumppuhoito ja sensorointi, eli uudenlainen tapa mitata yhtäjaksoisesti verensokeria ihon pinnalla olevalla laitteella ilman jatkuvia pistoksia, ovat yleistyneet Mikkelin keskussairaalassa asioivilla tyypin 1 diabeetikoilla Salmisen ansiosta.

– Diabeteksen hoito on hyvin kokonaisvaltaista ja se on kehittynyt tietyiltä osin jopa huikeasti muun muassa uuden teknologian ansiosta. Ruokavalio on tosin edelleenkin tyypin 1 diabeteksen hoidon perusta, Salminen toteaa.

Diabeteshoitajat ry on perustettu vuonna 1985. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja toimia diabeetikkojen hoidonohjaukseen ja neuvontaan osallistuvan hoitohenkilökunnan yhteistyöelimenä. Yhdistyksen päämääränä on myös edesauttaa diabeteksen ehkäisyä ja hoidon kehittymistä.