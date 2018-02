Vain kuusi kuntaa haki kokeiluun, jossa oppilaiden ei tarvitse lukea ruotsia – Anna-Maja Henriksson naljailee Sampo Terholle: ”Kupla puhkesi”

Ainoastaan kuusi kuntaa on hakenut Opetushallitukselta lupaa osallistua kokeiluun, jossa oppilaiden ei tarvitse lukea kouluruotsia.

Lupaa hakivat Jämsä, Kaustinen, Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi. Kokeilu koskee 5. tai 6. luokan oppilaita, jotka aloittaisivat toisen kotimaisen kielen opiskelun ensi syksynä alkavalla lukukaudella. Ruotsinkielisiltä perusopetuksen järjestäjiltä ei tullut yhtään hakemusta.

Hakemusten perusteella mahdollisuutta tultaisiin tarjoamaan yhteensä 486 oppilaalle.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoo lähettämässään lehdistötiedotteessa olevansa tyytyväinen hakijoiden vähäiseen määrään. Hänen mukaansa hakijoiden vähyys kielii siitä, että perheet ja kuntien päättäjät ymmärtävät ruotsin kielen merkityksen.

– On selvää, että paljon hehkutettu kielikokeilu jäi suutariksi – siitä tuli jopa floppi. Tämä on suuri takaisku kulttuuriministeri Sampo Terholle, joka on ollut pakollisen kouluruotsin kovin vastustaja. Vaikuttaa siltä, että hän eli kuplassa, joka puhkesi, Henriksson sanoo.

– Hallitus oli suunnitellut 2200 oppilaan osallistuvan kokeiluun ja Sininen tulevaisuus halusi jopa suuremman oppilasmäärän osallistuvan siihen. Se tosiasia, että niin harva kunta ja koulu lopulta päätti osallistua kokeiluun, on osoitus Suomen kaksikielisyyden tärkeyden ymmärtämisestä. Se on suurempaa, kuin mitä Terho on tajunnut, Henriksson jatkaa.

RKP:n puheenjohtajan mukaan kaksikielisyyden nakertamisen sijaan tarvittaisiin toimenpiteitä kieliopetuksen uudistamiseksi muun muassa lisäämällä kielikylpyopettajia.

Opetushallitus kertoo, että se tekee ehdotuksen kokeiluluvan saajista opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka tekee päätökset luvan saajista kevään aikana.