Vaasassa uusia yrityksiä syntyy tasaiseen tahtiin – Uusyrityskeskus Startia käsitteli vuoden alussa 243 uutta yritysideaa

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia takoo uusia yrityksiä alueelle. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla käsiteltiin peräti 243 uutta yritysideaa.

– Seudullamme on kekseliäitä ja ennakkoluulottomia yrittäjänalkuja, iloitsee Startian johtaja Tommi Virkama .

Kevään 2018 aikana Startian avulla perustettiin kaiken kaikkiaan 106 uutta yritystä Vaasan seudulla, joissa on 140 uutta työpaikkaa. Vuonna 2017 vastaavana ajankohtana perustettiin 116 uutta yritystä. Niissä työpaikkoja oli 189.

– Pitkälle ajanjaksolle sijoitettuna perustettujen yritysten määrä on edelleen hyvä. On hyvä pitää mielessä, että laatu on määrää tärkeämpää: yritysten menestys on tärkeintä, Virkama jatkaa.

Suurin uusyritysneuvonnassa käynyt ikäryhmä on 30–39 -vuotiaat: lähes 29 prosenttia kaikista asiakkaita.

Vain lähes kolmannes vuoden ensimmäisellä puoliskolla asiakkaista oli nuoria, alle 30-vuotiaita.

– Nuorille yrittäjäksi ryhtyminen ei ehkä ole enää niin suuri päätös kuin vanhemmille sukupolville, eivätkä nuoret ajattele, että yrittäjyyden tarvitsisi olla loppuelämän ratkaisu. Nykyään yrittäjyyteen suhtaudutaan paljon aiempaa myönteisemmin ja toisaalta digitalisaatio ja kansainvälistyminen ovat tuoneet yrittäjyyteen paljon uusia mahdollisuuksia, pohtii Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.