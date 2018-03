Vaasassa pohditaan energian varastoinnin tuomia mahdollisuuksia

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto saapuu muutaman viikon kuluttua Vaasaan ympäristöasioista puhumaan. Ajankohtaisiin ympäristö- ja energiapoliittisiin kysymyksiin katsauksen luova Aalto on yksi EnergyWeekin eli Vaasan energiaviikon esiintyjistä.

Seitsemättä kertaa järjestettävän energiaviikon aikana perehdytään muun muassa energian varastoinnin tulevaisuuteen. Asiasta tapahtumassa puhuu Pertti Lamberg Keliberiltä.

Energiaviikko tapahtumakokonaisuutena on kasvattanut kävijämääriään vuosi vuodelta. Tapahtumatiedotteessa kerrotaan, että viime vuonna viikon tapahtumiin osallistui kaikkiaan yli 4 100 kävijää. Kasvua odotetaan edelleen.

Energiaviikko järjestetään tänä vuonna 19.–23. maaliskuuta välisenä aikana Vaasan kaupungintalolla.

Tapahtumajärjestäjät kertovat, että tapahtumaan odotetaan energia-alan ammattilaisia paitsi Suomesta, myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

– Viikon punaisena lankana toimivat energian varastoinnin tuomat mahdollisuudet koko energiakentässä, tiedotteessa sanotaan.

Myös uusiutuvat sekä uudet energiantuotantomuodot ovat viikon seminaari- ja näyttelytapahtumissa esillä.

Tapahtumassa valitaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa vuoden energiakeissi. Kilpailuun haki kaikkiaan 15 yritystä, joista finaaliin valittiin seitsemän.

Finaalissa ovat mukana Virta Home, WE Tech & Switch, Logset, Solixi Oy, Bøth of us Ab, Town of Pyhäjärvi sekä Umeå Energi Ab.