Vaasassa aloitetaan uusi lukioon valmistava koulutus – Kohderyhmänä maahanmuuttajat ja vieraskieliset opiskelijat

Juksasimme lähikaloja ruokapöytään, kalastusretkellä kopaistiin neljä kohdetta

Mukava tyydytyksen tunne hyväilee ihmisen mieltä, kun jokin itse tehty härpäke valmistuu ja jopa onnistuu. Sama se on kalastuksessa – itse pyydetty on parasta kalaruokaa kalalajista riippumatta. Se maistuu vieläkin paremmalta, jos kala on haksahtanut itse tehtyyn vieheeseen. Lue lisää