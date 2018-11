Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja Katja Rajala asettuu ehdolle eduskuntaan

Vaasalainen yrittäjä ja Vaasan Yrittäjien monivuotinen puheenjohtaja Katja Rajala lähtee ehdolle huhtikuisiin eduskuntavaaleihin. Rajala pyrkii mukaan Pohjanmaan Kokoomuksen ehdokaslistalle.

47-vuotias Rajala on syntynyt Kauhavalla, kasvanut Seinäjoella ja kotiutunut Vaasaan lähes 25 vuotta sitten. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri ja hänellä on kaksi aikuista lasta.

Rajala on pitkään ollut mukana järjestötoiminnassa. Vaasan Yrittäjien ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien lisäksi hän on aktiivisesti mukana Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston, Vaasan yliopistoseuran sekä Pohjanmaan syöpäyhdistyksen hallitustyössä.

Hän toimii myös Vamian hyvinvointipalvelujen neuvottelukunnan puheenjohtajana sekä yrityskummina ja mentorina Pohjanmaan Yrityskumeissa. Hän on myös Vaasan Kokoomuksen jäsen.

Rajala on osakkaana ja toimitusjohtajana suomalaista varhaiskasvatusta vievässä yrityksessä, FinHow Oy:ssä.

– Yrittäjyys on ollut minulle mahdollisuus saada asioita aikaan. Se ei ole aina ollut helppoa, mutta se on opettanut paljon onnistumisesta ja epäonnistumisesta sekä tavoitteellisuudesta ja periksiantamattomuudesta, Rajala kertoo.

Katja Rajala haluaa nostaa kampanjassaan esiin yritteliään yhteiskunnan, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä yhteisöllisyyden merkitystä.

– Uskon, että epäkohdat ratkeavat vain tekemällä, eivät taivastelemalla. Koen, että nyt minulla on mahdollisuus tarttua työhön myös kansallisella tasolla, hän toteaa.

Rajalan ehdokkuus ratkeaa marraskuun loppupuolella, kun Pohjanmaan Kokoomuksen syyspiirikokous nimeää viralliset eduskuntavaaliehdokkaat.