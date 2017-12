Vaasan yliopistossa ryhdytään tutkimaan maaseudun ”paikkaseksikkyyttä” – Tutkija kertoo, mistä erikoisessa käsitteessä on kyse

Köykän perhe rakensi erikoisen rakennelman tien varteen - Jouluseimi tuo valoa ja iloa ohikulkijoille Peräseinäjoella

Seinäjoentien varteen, noin kilometri ennen Peräseinäjoen keskustaa, on ilmestynyt viikko sitten upea jouluaiheinen kuvaelma, joka on tuonut iloa ja valoa ohikulkijoille. Kyseessä on Hillevi, Markku ja Milla Köykän pihamaallensa kyhäämä ilmeikäs jouluseimi, jota kohti itämaan tietäjät ratsastavat kameleillaan. Vanerilevyistä ja terassimatoista tehtyjen kamelien ja lampaiden vierellä loistaa valopuu, joka tekee pimeällä vaikuttavan näyn silhuetteineen. Lue lisää