Vaasan Telinetaitureiden Merja Mettänen valittiin kansainväliselle telinevoimisteluleirille – Suomesta lähdössä yhteensä kolme valmentajaa

Vaasan Telinetaitureiden valmentaja Merja Mettänen lähtee maanantaina kouluttautumaan Tirreniaan Italiaan kansainväliselle leirille ja valmentajakoulutukseen.

Leiri on UEG:n (European Union of Gymnastics) vuosittain järjestämä leiri, jonka yhteydessä on valmentajakoulutus.

Joka vuosi leirille valitaan joka maasta 2-3 valmentajaa sekä 2 voimistelijaa. Mettänen on iloinen ja ylpeä ollessaan yksi Suomen telinevoimistelun edustajista tänä vuonna.

Suomesta Tirreniaan on lähdössä yhteensä kolme valmentajaa ja kaksi voimistelijaa.

– Kuultuani, että sain paikan koulutukseen olin todella iloinen ja innoissani. Olen tyytyväinen, että pääsen jälleen oppimaan uutta, saamaan uusia ajatuksia ja ideoita, tuumasi Mettänen.

– Toivon, että leirin jälkeen minulla on vielä paremmat eväät viedä voimistelijoitani jälleen eteenpäin. Heidän taitojensa karttuessa täytyy myös minun valmentajana opetella uutta. Tavoitteenani on viedä VTT:n voimistelua eteenpäin oman ryhmäni ja koko seuran voimistelun osalta.

Mukana luennoimassa ja kouluttamassa on alan huippuosaajia ympäri Eurooppaa, muun muassa Donatella Sacchi (FIG:n naisten teknisen komitean puheenjohtaja), Nick Ruddock (telinespesialisti) sekä Larisa Polosina (koreografi).

Leirin voimistelijat on jaettu kahteen ryhmään, ja jokainen päivä koostuu kahdesta harjoituksesta, koreografiasta sekä telineharjoituksesta. Jokainen treeni sisältää myös koulutusta valmentajille.

Ryhmät harjoittelevat erikseen, joten Suomen valmentajilla on mahdollisuus käydä seuraamassa myös toisen, kovatasoisemman ryhmän harjoituksia.

Lisäksi valmentajille on teorialuentoja sekä balettitunteja, jonne voimistelijat eivät osallistu.