Vaasan seudun uusyrittäjän tittelin sai siivousalan yritys

VAASA

Vuoden uusyrittäjäksi Vaasan seudulla on valittu vaasalainen Kapkem oy. Yritys myy puhtaanapito- ja hygienia-alan aineita, välineitä ja koneita ammattikäyttöön.

Yritys on toiminut Mika Kultin ja Sakari Rahdun johtamana vuoden 2017 alusta lähtien. Yritys on perustettu vuonna 1997.

Henkilöstöön kuuluu Kultin ja Rahdun lisäksi kaksi työntekijää.

Kultti ja Rahtu ovat mielissään vuoden uusyrittäjä -tittelistä.

– Mutta on meillä kyllä lujaa mennytkin. Ja menee edelleen! Suurin harmitushan tässä on se, että ei meinaa ehtiä tehdä kaikkea, mitä haluaisi. Meillä on vielä kaikenlaisia suunnitelmia toteuttamatta, Rahtu paljastaa.

Kapkem on mukana valtakunnallisessa vuoden uusyrittäjä -kilpailussa. Vuoden uusyrittäjä valitaan Suomen uusyrityskeskusverkoston kesäpäivien yhteydessä kesäkuun alkupuolella.

Uusyrityskeskus Startian johtaja Tommi Virkama luonnehtii Kapkemin tarinaa oppikirjaesimerkiksi:

– Perusasiat on tehty kunnolla. He ovat hyödyntäneet saatavilla olevan ulkopuolisen tuen. Mentoroinnin tärkeyttä ei yritysmaailmassa voi korostaa liikaa.