Vaasan seudulla annettu lapsille liian suuria D-vitamiinimääriä: Tietoinen D-vitamiinin yliannostelu lapselle voi johtaa rikosilmoitukseen

Onko tässä seuraava suomalainen huippumalli? Vaasalainen Melissa Kuusisto, 12, kilpailee New Yorkin mallikisoissa

Mallitoimisto ja mannekiinikoulu Pariss Models valitsi tänä vuonna ainoastaan yhden edustajan Suomesta kilpailemaan Yhdysvaltalaisiin mallikisoihin. Lähtijäksi valikoitui Vaasalainen Melissa Kuusisto , 12, joka osallistuu New Yorkissa Pre-Teen Model of the Year -kilpailuun. Lue lisää