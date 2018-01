Vaasan paikallisbussit saivat uuden kansainvälisen nimen

Vaasan paikallisbussien uusi nimi on Wasa Citybus.

Vaasan Paikallisliikenne Oy sai viime viikolla uuden omistajan ja samalla myös uuden nimen.

– Oli aika tehdä jotain yhtiön nimelle, joita oli kaksi rinnakkain: Vaasan Paikallisliikenne Oy suomeksi ja Vasa Lokaltrafik Ab ruotsiksi, sanoo yhtiön uusi toimitusjohtaja Patric Wiik .

– Uusi nimi toimii hyvin myös muilla kuin kotimaisilla kielillä ja kertoo hyvin, mitä teemme. Vaasa on aika kansainvälinen ja suurella osalla asiakkaistamme on äidinkielenä muu kuin suomi tai ruotsi. Uusi nimi on varmasti tervetullut myös heille, Wiik uskoo.

Paikallisbussien matkustajamäärät ovat Vaasassa nousseet viime vuosina.

– Vuodesta 2015 lähtien nousu on ollut jopa 20 prosenttia. Se todistaa, että asiakkaat haluavat matkustaa bussilla, jos aikataulut ja reitit ovat hyvin suunniteltuja ja vastaavat kysyntää. Taksojen pitää olla sellaisella tasolla, että on houkuttelevaa jättää auto kotiin.

Wasa Citybusin uusi logo on sekoitus uutta ja vanhaa. Perinteinen sininen logo on tuttu vuodesta 1993 lähtien, jolloin Vaasan Paikallisliikenne aloitti toimintansa. Logo pysyy samanlaisena, mutta teksti vaihtaa väriä punaisesta siniseen.