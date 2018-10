Vaasan lentoaseman matkustajamäärä kasvaa samaa vauhtia Helsinki-Vantaan kanssa – Kansainvälisiä matkustajia liki viidennes enemmän kuin viime vuonna

Liikenneministeri Anne Berner saapui juhlistamaan Kurikan uuden liittymän avajaisia – näin hän vastaa kritiikkiin risteyksen ahtaudesta

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) vihkimä uusi valtatie kolmen risteysalue on herättänyt paljon keskustelua. Risteystä on kritisoitu ahtaaksi ja siinä on tapahtunut lyhyen ajan sisällä jo useampi kolari. Myös ministeri ja Liikennevirasto ovat huomanneet asian. Lue lisää