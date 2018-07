Vaasan keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto muuttivat yhteen

Joakim Strand vaatii maksuhäiriömerkintöjen poistamista rekisteristä heti velkojen maksamisen jälkeen

Vaasalainen kansanedustaja Joakim Strand (r.) on jättänyt lakialoitteen luottotietolain ja ulosottokaaren muutamiseksi. Siinä vaaditaan, että maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut. Lue lisää