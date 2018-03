Vaasan kaupungin vuosikate parani merkittävästi

Vaasan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 on valmistunut.

Vuosien työ talouden tasapainottamiseksi on tuottanut tulosta ja vuosikate on lähes kuusi miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden tulos on noin 0,75 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuosikatetta pystyttiin vuonna 2017 parantamaan merkittävästi. Vuosikate oli 32 miljoonaa euroa, mikä on lähes kuusi miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2017 talousarviossa tavoiteltiin 31,2 miljoonan euron vuosikatetta.

Vuosikate oli täsmälleen poistojen suuruinen, mitä pidetään terveen kuntatalouden tunnusmerkkinä.

Tilikauden tulos on varausten muutosten jälkeen 0,75 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

– Vuosien työ talouden saamiseksi tasapainoon on ollut tuloksellista. Kun talous on saatu tasapainoon, voidaan alkaa kattaa menneinä vuosina kertynyt alijäämä. Tätä on tilinpäätöksen jälkeen 23,7 miljoonaa euroa. Alijäämä on suunniteltu katettavaksi taloussuunnitelmakaudella vuoden 2019 loppuun mennessä, sanoo vs. talousjohtaja Jari Karjalainen tiedotteessa.

Vaasan kaupunki investoi vuonna 2017 runsaat 34 miljoonaa euroa, mikä on edellisiä vuosia merkittävästi pienempi summa. Investoinnit pystyttiin rahoittamaan kaupungin tulorahoituksella 94 prosenttisesti.