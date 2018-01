Vaasan ammattikorkeakoulu yhteistyöhön venäläisyliopistojen kanssa

Vaasan ammattikorkeakoulu Vamk aloittaa opiskelija- ja opettajavaihdon sekä intensiivityöpajoja venäläisyliopistojen kanssa Tomskissa ja Irkutskissa, Siperiassa.

Tänä ja ensi vuonna järjestettäviin poikkitieteellisiin työpajoihin osallistuu Vamkista tekniikan opettajia ja opiskelijoita. Venäläisyliopistoista osallistuu opiskelijoita ja opettajia sekä liiketalouden että tekniikan eri aloilta.

– Yhteistyön avaus Venäjälle on tärkeää Vaasan seudun yritysten kannalta, jotka tarvitsevat yhä kasvavassa määrin myös Venäjän liiketoimintaympäristöä ymmärtäviä osaajia, kertoo Vamkin koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski.

Nyt käynnistyvään First+ -yhteistyöhön on saatu merkittävää rahoitusta Opetushallitukselta. Aiemmin yhteistyötä on tehty muun muassa Petroskoin ja Pietarin alueella sijaitsevien yliopistojen kanssa.

Uusi yhteistyö Siperiassa tarjoaa Vamkin insinööriopiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä jo opiskeluaikana tutustumaan alueeseen sekä suorittamaan vaihto-opintoja suurissa venäläisissä huippuyliopistoissa.

– Alue on Venäjän ja Suomen ulkomaankaupan kannalta mielenkiintoinen ja paljon yhteistyömahdollisuuksia tarjoava seutu. Siperiassa on paljon luonnonrikkauksia, joiden hyödyntämiseen voimme tarjota vaasalaisia moderneja teknologiaratkaisuja, sanoo Saarikoski.

Discovering New Outlooks in Siberia -yhteistyötä rahoittaa FIRST+ -ohjelma (Finnish Russian Student and Teacher Exchange Programme) ja se kestää vuoden 2019 loppuun asti. Ohjelmassa tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä yhteisten intensiivikurssien järjestämistä Venäjällä.