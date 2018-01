Vaasalaisnainen liikuttui Zubierin toiminnasta ja aloitti keräyksen Turun puukotuksen uhreja auttaneen sankarin hyväksi

Vaasalainen Sonya Höstman on avannut netissä keräyksen, jossa kerätään varoja Turun joukkopuukotuksessa viattomia puolustaneen ruotsalaisen Hassan Zubierin hyväksi. Kasassa on yli 9 000 euroa. Tavoite on 30 000 euroa.

Hassan Zubier puolusti ja auttoi syksyllä ihmisiä Turun puukotuksessa ja joutui itse samalla vakavasti puukotetuksi. Hän on kotoisin Ruotsin Märstasta ja oli lomamatkalla perheensä kanssa Turussa. Hän vammautui ja joutui loppuelämäkseen pyörätuoliin.

Höstman vaikuttui luettuaan joulupäivänä Zubierista YLE:n tekemän artikkelin . Siinä ensihoitajan koulutuksen saanut Zubier kertoo, kuinka hän yritti lopettaa yhden uhrin aukiviilletyn kaulan verenvuodon. Samaan aikaan puukottaja iski häntä niskaan ja selkään.

Kuvassa Hassan pitää sylissään perheen pientä vauvaa.

– Hassanin perheen tilanne muuttui yhdessä yössä. Liikuntarajoitteisuus tuo haasteita niin käytännön asioissa kuin taloudellisesti lapsiperheen arjessa, Höstman sanoo.

Kerätyt varat menevät lyhentämättöminä Hassanin ja hänen perheensä hyväksi.

Keräyksestä löytyy tietoa täältä .