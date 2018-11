Vaasalaisesta Teuvo Tikkasesta tehty useita havaintoja Pohjois-Suomessa – poliisi pyytää kadonnutta ottaman yhteyttä

Oulussa kadonneesta vaasalaismiehestä on tehty Pohjois-Suomessa useita näköhavaintoja, kertoo Pohjanmaan poliisi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Joanna Österblad kertoo, että 1. marraskuuta Oulussa kadonneesta Teuvo Tikkasesta on tullut poliisille lukuisia yleisövihjeitä. Havaintoja Tikkasesta on tehty Pohjois-Suomessa.

Aiemmin hänen on arveltu liikkuvan mahdollisesti myös Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa. Silminnäkijähavaintojen perusteella hän on kuitenkin näyttänyt oleskelleen kotimaassa.

– Tässä vaiheessa poliisi toivoo erityisesti, että hän itse ottaisi mahdollisimman nopeasti yhteyttä joko poliisiin siellä pohjoisessa tai tänne Vaasaan, Österblad sanoo.

Poliisi epäile, että katoamiseen liittyisi rikos tai että Tikkanen olisi loukkaantunut.

– Syitä katoamiselle voi olla monia, Österblad kommentoi.

67-vuotias vaasalainen on noin 170 senttiä pitkä ja hänellä on ruskeat, osittain harmaantuneet laineikkaat hiukset ja viikset. Hänellä on mahdollisesti yllään musta softshell-takki, tummat farkut ja mustat nilkkurit tai kävelykengät.

Poliisi kiittää yleisöä vihjeistä ja toivoo niitä edelleenkin. Vihjeitä Tikkasen liikkeistä voi ilmoittaa Pohjanmaan poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.pohjanmaa(a)poliisi.fi tai puhelinnumeroon 029 5440 513.