Vaasalaisen yrityksen valmistama kalasuklaa voitti luonnontuotteiden kilpailun messuilla Hong Kongissa

Vaasalaisyritys Taiga Chocolate Oy on voittanut Hong Kongissa järjestettävien messujen yhteydessä kilpailun parhaasta orgaanisesta tuotteesta, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Taiga Chocolate voitti Natural & Organic Awards Asia -kilpailun pääpalkinnon kalasuklaallaan. Kilpailuun osallistui 96 tuotetta.

Kalasuklaa on tumma suklaalevy, jonka päällä on kokonaisia kuivattuja kaloja. Yhtiön mukaan kuivattu kala on suurta herkkua Aasiassa ja varsinkin Kiinassa.

Palkinto tuli Hong Kongissa järjestettävillä NOPA-messuilla. Vaasalaisyritys edustaa Suomea Food from Finland -ständillä.