Vaasalainen Melissa Kuusisto, 12, palasi New Yorkin mallikisoista – Sai kunniamaininnan hyvästä työskentelystä kilpailuissa

Melissa Kuusisto on palannut New Yorkista International Modeling and Talent Association IMTA:n järjestämästä Pre-Teen Model of the Year kilpailusta, joka pidettiin 14.–19. heinäkuuta 2018.

Melissa selviytyi loistavasti kuudesta kilpailusta ja sai kunniamaininnan hyvästä työskentelystä kilpailuissa, kertoo Mallitoimisto Parissin Liisa Kangas.

– Esiintymistaito on loistavaa pääomaa omaa itseänsä eheyttävälle nuorelle, sillä nykypäivän elämä voi olla usein hyvinkin haasteellista, kertoo Kangas.

Melissa Kuusisto osallistui New Yorkissa kuuteen osakilpailuun: Runway, Fashion Print, Commercial Print, T.V. Beauty, Swimwear sekä Jeans -kilpailuun.