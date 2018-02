Vaasalainen Lisää löylyä festival julkaisi esiintyjäkattauksensa – juhannuspäivän pääesiintyjänä suomihevin klassikko

Vaasassa juhannusviikonloppuna järjestettävä Lisää löylyä festival on julkistanut perjantaina esiintyjäkattauksensa.

Torstaista lauantaihin kestävän festivaalin nimekkäimpiin esiintyjiin kuuluvat muun muassa Elonkerjuu, Jonne Aaron ja Arttu Lindeman. Juhannuspäivän, lauantain, viimeisenä esiintyjänä on Stratovarius. Lisäksi lavalla nähdään Uniklubi, Puolikuu, Elias Kaskinen, Aleksanteri Hakaniemi, Max on the Rox, Barb-Q-Babies ja Beast in Black.

Torstain keikat ovat ikärajattomia, muuten festivaalin ikäraja on 18.