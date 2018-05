Vöyrin kunnan johto ojensi tänään ministerille kirjeen, josta välittyy kuntalaisia kalvava pelko – ”me vetoamme teihin, että ryhdytte välittömiin toimenpiteisiin”

Vöyrin kunnan johtohenkilöt vierailivat tänään Helsingissä tapaamassa maa- ja metsätalousministeriä Jari Leppää. Tapaamisen aikana he luovuttivat ministerille kirjeen, jossa kerrotaan kuntalaisia jäytävästä susipelosta.

Kirjeessä kerrotaan, että Vöyrin kunnan alueella tehtiin viime vuoden aikana 17 näkö- tai jälkihavaintoa sudesta. 24. huhtikuuta 2018 mennessä havaintoja on kunnan mukaan tehty alueella jo 130. Kunnan mukaan kaikki viittaa siihen, että susien määrä on kasvanut voimakkaasti ja että alueelle on asettunut susilauma.

Keväällä susi on muun muassa raadellut perheen lemmikkikoiran Oravaisten keskustan tuntumassa sekä tappanut kaksi tarhakettua Kimossa. Riistakeskus myönsi poikkeusluvan suden kaatamiseksi turkistarhan alueella Kimossa tapahtumien johdosta.

– Kuntalaiset eivät uskalla kuntoilla metsässä ja maastossa entisissä määrin, ja samaan aikaan kunnan on ollut pakko laajentaa ala-astelaisten koulukyyditystä niin, että tavallista kaksin verroin suurempaa määrää kyyditetään. Kunnassa on tuhansittain tuotantoeläimiä, jotka on laitettava ulos kesälaitumille, ja maanviljelijöitä huolestuttaa, uskaltavatko he päästää ulos lampaitaan ja lehmiään kesän tullessa, kirjelmässä kerrotaan.

Kunta ilmoittaa, että se pitää susitilannetta kestämättömänä. Se katsoo, että on toimittava ennen kuin käy "jotain vakavampaa".

– Me vetoamme Teihin, arvoisa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, että ryhdytte välittömiin toimenpiteisiin susikannan pienentämiseksi huomattavasti, jottei tiiviissä asutuksessa ihmisten ja tuotantoeläinten keskuudessa kulje susia. lisäksi odotamme, että petoeläinhaittoihin budjetoidut varat kasvavat, jotta turkistarhaajat saavat korvauksen suden aiheuttamista haitoista.

Kirjelmän on allekirjoittanut valtuuston puheenjohtaja Kjell Heir, kunnanhallituksen puheenjohtaja Rainer Bystedt ja kunnanjohtaja Mikko Ollikainen.