Uutissuomalainen vertaili meppien tekemiset – Anneli Jäätteenmäki ehdotonta meppieliittiä

Anneli Jäätteenmäki (kesk.) on aktiivisin suomalaismeppi Euroopan parlamentissa. Hän jakaa kärkipaikan yhdessä vihreiden Heidi Hautalan kanssa. Muihin suomalaismeppeihin verrattuna kaksikko on ylivertainen.

Meppien aktiivisuus selviää Uutissuomalaisen tekemässä vertailussa. Vertailussa huomio kiinnitettiin siihen, miten monessa mietinnössä meppi on ollut esittelijänä tai varjoesittelijänä sekä siihen, miten monta puheenvuoroa hän on pitänyt parlamentissa.

Hautala peittoaa Jäätteenmäen mietintöjen määrässä, mutta istunnossa käytettyjä puheenvuoroja Jäätteenmäellä on enemmän. Hautala on tehnyt 20 mietintöä esittelijänä ja 34 varjoesittelijänä. Jäätteenmäellä on takanaan neljä mietintöä esittelijänä ja 34 varjoesittelijänä. Puheenvuoroja Jäätteenmäki on pitänyt 182, kun Hautalalla niitä on 176.

Lapualainen Jäätteenmäki on toiminut EU-parlamentissa vuodesta 2004. Seuraavat EU-parlamentin vaalit järjestetään keväällä 2019. Vastikään 63 vuotta täyttänyt Jäätteenmäki ei ole sulkenut pois mahdollisuutta olla ehdolla myös niissä vaaleissa.

Vaasalaismeppi Miapetra Kumpula-Natrin mietintöjen määrä on jäänyt alle kymmeneen. Kaikkein vähiten puheenvuoroja ovat pitäneet Paavo Väyrynen, Sirpa Pietikäinen, Jussi Halla-aho ja Petri Sarvamaa.