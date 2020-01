Uusi Ilkka-Pohjalainen kiinnostaa: Kuusi kyselyä, yhtä vaille tuhat vastausta – Sarjakuvakysymykseen sateli eniten kommentteja

Toimitus kysyi lukijoilta kuudessa verkkokyselyssä, millainen uuden Ilkka-Pohjalaisen pitäisi olla.

Kysymyksiin tuli yhteensä 999 vastausta. Selvästi eniten vastauksia tuli sarjakuvakysymykseen, johon kertyi lopulta yli 330 vastausta. Toiseksi eniten vastauksia keräsi urheilukysymys, jossa vastaajat toivoivat erityisesti henkilöjuttua uuden Ilkka-Pohjalaisen urheilusivuille. Urheilukysymykseen tuli vastauksia 197 kappaletta.

Toimituksen kehityspäällikkö Susanna Pajakko pitää vastausten määrää hyvänä.

– On sydäntälämmittävää havaita, että uusi Ilkka-Pohjalainen kiinnostaa näin monia! Otamme mielihyvin vastaan ideoita myös jatkossa. Uusi lehtemme verkossa ja painettuna tuotteena ilmestyy ensimmäistä kertaa torstaina 30.tammikuuta, mutta kehitystyö jatkuu edelleen, hän kertoo.

Pajakon mukaan lukijakysely tehtiin, koska ilman lukijoita lehteä ei ole.

– Ilkka-Pohjalainen on oman alueensa äänitorvi ja peili sille väelle, joka meidän maakunnissamme asustaa. Mikään ei ole tärkeämpää kuin tietää, mitä lukijamme meiltä haluavat. Se aika, että media oli kaikkitietävä mahti ja kuvitteli osaavansa kertoa, miten maailma makaa, on jo kauan sitten kuollut ja kuopattu. Valmiiden vastausten sijaan meidän tehtävämme on tuoda esille näkökulmia ja herättää ajatuksia, jotta jokainen Ilkka-Pohjalaista lukeva saa rakennusaineksia maailmankuvalleen.

Pajakon mukaan kyselyyn tulleet vastaukset olivat sekä ilahduttavan yhteneväisiä että riemastuttavan erilaisia.

– Ihan juuri sellaisia kuin me täällä asustavatkin olemme.

Kuinka lukijakyselyn vastauksia on tarkoitus hyödyntää?

– Jokainen lukijoiltamme saatu vastaus on kullanarvoinen, ja jokaisen vastauksen olemme lukeneet. Aivan kaikkia toivomuksia emme valitettavasti pysty toteuttamaan, mutta niiltä osin, kun se on mahdollista, otamme neuvoista ilman muuta vaarin, Pajakko kertoo.

Ilkka-Pohjalainen ilmestyy ensimmäisen kerran tämän viikon torstaina, 30. tammikuuta. Kehitystyö ei lopu tähän.

– Ensimmäinen Ilkka-Pohjalainen ottaa ensi askeliaan laajalle aukeavalla Pohjanmaalla. Tämä on vasta alku. Varsinainen yhteinen seikkailumme lukijoittemme kanssa on Ilkka-Pohjalainen-pienokaisella vasta alkamassa. Opettelemme ja erehdymme, kysymme ja opimme lisää, kun ikää karttuu, Pajakko linjaa.

Lukijoiden palautetta halutaan myös jatkossa.

– Ilkka-Pohjalaista viilataan matkan varrella koko ajan, ja haluamme edelleen kuulla herkällä korvalla, millaisista asioista pohjalaiset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla haluavat verkkosivuiltamme muun muassa videoina katsoa, podcasteina kuulla ja painetusta Ilkka-Pohjalaisesta lukea.