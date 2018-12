Uusi eläinoikeusryhmä järjestää mielenilmauksen Seinäjoen keskustassa

Kymmenkunta eläinoikeusaktivistia kokoontuu Seinäjoen ydinkeskustaan sunnuntaina kello 12 kiinnittääkseen huomiota turkistuotannon tilanteeseen Suomessa ja etenkin Pohjanmaalla.

Tapahtuman järjestää elokuussa perustettu Finland Fur Animal Save.

Tapahtuman aikana aktivistit pitelevät kylttejä, jakavat lentolehtisiä turkistuotannosta sekä keskustelevat ohikulkijoiden kanssa.

– Viime vuosina turkisten tuottaminen on kielletty useissa maissa kuten Norjassa ja Belgiassa. Kaupungeista San Francisco ja Los Angeles ovat kieltäneet turkisten myynnin ja monet nimekkäät muotisuunnittelijat ovat ilmoittaneet lopettavansa aitojen turkisten käytön. Sen sijaan Suomi on jäänyt jälkeen kansainvälisessä kehityksessä. Aktivistien tavoitteena on kiinnittää tähän huomiota sekä nostaa esille yksilöitä, joita turkisteollisuus hyväksikäyttää, mielenilmauksen järjestäjät toteavat tiedotteessaan.

Finland Fur Animal Save on osa Kanadassa vuonna 2010 perustettua The Save Movement -liikettä.

– Kansainvälisellä verkostolla on yli 500 osastoa eri puolilla maailmaa. Verkoston mielenilmaukset ovat rauhanomaisia ja rakkauspohjaisia. Liikkeen tavoitteena on edistää veganismia ja ruohonjuuritason aktivismia, järjestöstä kerrotaan.