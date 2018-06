Uudet opiskelijat valittu Vaasan yliopistoon: Kaikki yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta

Provinssiin saa vielä lippuja – Suurin osa festarivieraista viihtyy kolme päivää

Provinssin ensimmäinen päivä käynnistyy kello neljätoista porttien auetessa. Lähes kaikkia lipputyyppejä on saatavilla, kertoo festivaalijohtaja Sami Rumpunen. Kolmen päivän lippuja ja joitan vip-lipputyyppejä on vielä tarjolla, mutta osa majoituslipuista ja vip-lipuista on myyty loppuun. Lue lisää